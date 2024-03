Vasco Rossi | “Oggi mi arresterebbero per il brano Colpa d’Alfredo Non sopporto i rivoluzionari da salotto”

(Di domenica 31 marzo 2024) “Il politicamente corretto non mi convince. Non conta come definisci una persona, ma cosa ne pensi e come ti comporti”. Lo dicein una intervista al Corriere della Sera, raccontando della sua canzone “” e di quel verso “è andata a casa con il negro la troia”. “In realtà la ragazza che corteggiavo era andata via con Salvino, che non era affatto nero, solo abbronzato. Non mi riferivo al colore della pelle, ma alle dimensioni… Era insomma una canzone da cui i neri uscivano benissimo. Se la riscrivessimi”.nega il like a Palestina libera: non voglio darlo, ecco perché “Io rifiuto di schierarmi come se fosse una partita di calcio, Israele contro Palestina. Gli ebrei, dopo quello che hanno sofferto, hanno diritto a uno ...

