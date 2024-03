Vasco Rossi non riesce a guardare Schindler’s List e altri film sulla Shoah | ecco perché

(Di domenica 31 marzo 2024), in una nuova intervista al Corriere, ha dichiarato di non aver mai visto, nésull’Olocausto, a causa del passato da deportato del padre Giovanni Carlo, sopravvissuto a un campo di concentramento tedesco per militari renitenti, dopo la svolta dell’8 settembre 1943; come noto, il nome “” fu ispirato al signorproprio da quello di un compagno di prigionia, che gli salvò la vita nel corso di un bombardamento Alleato. Ma lasciamo che siaa raccontarci tutto: “Non riesco a vedere isui deportati e, non ho visto neppure. Mi turbano troppo. Per questo ogni anno ricordo ...

