Vasco Rossi | Free Palestine è un bello slogan | ma se implica la distruzione di Israele io mi ribello

Il cantautore, in una lunga intervista al Corriere della Sera, si è lasciato andare ad un lungo racconto sul suo passato non di certo facile (ilgiornale)

Vasco Rossi , in una nuova intervista al Corriere, ha dichiarato di non aver mai visto Schindler’s List , né altri film sull’Olocausto, a causa del passato da deportato del padre Giovanni Carlo, ... (cinemaserietv)

“Il politicamente corretto non mi convince. Non conta come definisci una persona, ma cosa ne pensi e come ti comporti”. Lo dice Vasco Rossi in una intervista al Corriere della Sera, raccontando ... (secoloditalia)