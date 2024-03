Valutazioni in corso Pausa di riflessione | Fatro | futuro in B1?

(Di domenica 31 marzo 2024) Dopo il turno di riposo, quello di sosta per le festività pasquali: seconda settimana diper laOzzano, che riprenderà il campionato di B1 femminile sabato 6 aprile, alle 17.30, sul campo della Bleuline Forlì. Mancano sei giornate al termine del torneo e le ragazze di coach Turrini militano a centro classifica, con 9 punti di margine sulla zona retrocessione, praticamente salve. Se l’anno prossimo però laparteciperà nuovamente alla serie B1 femminile non è ancora cosa certa, a prescindere dal risultato sportivo. Entro il mese di aprile il consiglio direttivo della società del presidente Giorgio Gambi si riunirà per decidere a quale campionato parteciperà laOzzano nella prossima stagione: secondo alcuni rumors, non è da escludere la cessione del titolo e l’iscrizione ai campionati regionali, ...

