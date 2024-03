Vademecum per marziani sulla Terra 2 | le parole più vuote e moleste

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 31 marzo 2024) Proseguiamo con il nostro, nell’ipotesi immaginaria in cui dei, che sappiamo ci spiano da chissà quanto tempo, decidano di fare una puntatinaper saggiare se vi sia la possibilità di convivere con i terrestri, o se invece non sia il caso di sterminarli, e abbiano incaricato degli scienziati italiani (molto stimati dagli abitanti del pianeta rosso) di spiegargli il significato preciso di espressioni che la politica e i nostri mass media utilizzano quotidianamente. Sarò il presidente di tutti (anche nella versione ove a “presidente” si sostituisca “sindaco”, “governatore “ ecc.) – Qui i casi sono soltanto due: (1) Detto presidente non ha minima autorità impositiva sancita dalla legge, oppure: (2) S’inizia il mandato con una banalità pari a quella del fornaio che afferma che farà il ...