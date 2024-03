Usa | deputato Rep | su Gaza bombe atomiche

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 31 marzo 2024) 20.22 "Piuttosto che fornire aiuti umanitari a, gli Stati Uniti dovrebbero assicurarsi che la Striscia venga sottoposta a bombardamenti nucleari come lo furono Nagasaki e Hiroshima". Sono le parole delrepubblicano del Michigan Tim Walberg,registrate in un incontro con gli elettori,secondo quanto riporta il Guardian.Dura condanna del Cair,la più grande organizzazione musulmana per i diritti civili degli Usa:"Chiaro appello a genocidio".Tante le critiche sul web."I media hanno travisato",si difende Walberg.