Uno “studio” giapponese non dimostra che è pericoloso ricevere trasfusioni di sangue dai vaccinati Covid

(Di domenica 31 marzo 2024) Ci segnalano alcune condivisioni Facebook riguardanti uno “” sul pericolo dididaicontro il nuovo Coronavirus. Questa narrazione è stata riportata in Italia da un sito Web apprezzato negli ambienti No vax. Tuttavia è sufficiente dare un’occhiata alle fonti citate nel documento per capire che nonniente. Per chi ha fretta: Un blog riporta i risultati di un preprint che dimostrerebbe l’esistenza di un allarme dovuto alledidonato daicontro la-19. Tuttavia non risulta alcun allarme. Gli autori si limitano a ipotizzare che le leggi giapponesi debbano prevedere provvedimenti in merito a questo presunto pericolo. Ma il ...