Università non entrano in guerra | lezione di Bernini alla Normale di Pisa

Salute: AMWC - Aesthetic & Anti - Aging Medicine World Congress 2024: Lo studio, condotto dai ricercatori dell'Università "Aldo Moro" di Bari in collaborazione con la ... producono alcuni rna (l'acido nucleico che, insieme al dna, serve a produrre le proteine) che non ...

Normale di Pisa, Bernini: "Lo stop al bando con Israele Le università non si schierano": 'Le università - ha spiegato la ministra al Tg1 - non si schierano con una parte o con l'altra, le università non entrano in guerra. L'università ha un'arma potentissima, la ricerca scientifica, la ...