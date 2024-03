Un’Europa forte | investimento per la pace

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Roma, 31 marzo 2024 – Ora che ci sentiamo minacciati da Est e trascurati da Ovest, ci rendiamo conto chee coesa sarebbe unper la. La difesa comune? “Siamo immobili”, sosteneva ieri sul nostro giornale Roberto Cingolani, l’amministratore delegato di Leonardo Spa. Non ha detto l’”Europa è immobile”, ha detto proprio “siamo”, e dentro quel “siamo” alcuni di noi hanno riconosciuto i sogni, le speranze, le aspettative di una generazione – la nostra – che nell’Europa ha creduto, che l’Europa l’ha pensata bella, prospera, quasi felice. E allora, ma solo per un momento, facciamo un salto indietro nel nostro passato, quando di fronte al televisore in bianco e nero dei nonni, dopo il Carosello una volta alla settimana davano i Giochi senza Frontiere, e su scivoli pieni di sapone cercavamo di ...