Una Rondine che fa primavera | Giovanni Sala torna alla Scala | Un’emozione e un privilegio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024) Milano, 31 marzo 2024 – Un talento fuori dal comune, una simpatia immediata fanno dil’antidivo per eccellenza. Il giovane tenore è fra i protagonisti nel ruolo di Prunier in “La” di Giacomo Puccini al Teatro, sul podio Riccardo Chailly; una nuova produzione con la regia di Irina Brook. Con lui Mariangela Sicilia, Rosalia Cid, Matteo Lippi, Pietro Spagnoli. In scena dal 4 al 20 aprile, lo spettacolo sarà ripreso dalle telecamere di Rai Cultura e trasmesso in differita da Rai5; Radio3 trasmetterà la prima rappresentazione in diretta il 4 aprile poi in differita sul circuito Euroradio.racconta: "Sono così felice di lavorare sotto la direzione del Maestro Chailly e con Irina,ho già cantato diverse ...