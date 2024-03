Una chiatta si schianta contro un ponte e torna l' incubo Baltimora | VIDEO

(Di domenica 31 marzo 2024) Unasi ètaunsul fiume Arkansas, a sud della città di Sallisaw, nello stato americano dell'Oklahoma. L'incidente ha portato al blocco dell'autostrada Us 59. Non ci sono vittime e il traffico è stato poi riaperto dopo illi di sicurezza. Martedì scorso una nave cargo è finitail Francis Scott Key Bridge di, facendolo crollare.

Sono passati appena cinque giorni dall’incidente di Baltimora, dove una nave mercantile in balia di una avaria ha centrato un pilone del Francis Scott Key Bridge, il ponte che attraversa il fiume ... (open.online)

Usa, chiatta si schianta contro un ponte: paura in Oklahoma - Negli Usa una chiatta si è schiantata contro un ponte in Oklahoma. Secondo le autorità locali, l'incidente non ha causato vittime e il traffico è stato prima bloccato e poi riaperto dopo i controlli ...tgcom24.mediaset

chiatta contro un ponte in Oklahoma, torna l'incubo Baltimora - L'incidente non ha causato vittime e il traffico è stato prima bloccato e poi riaperto dopo i controlli di sicurezza.ticinonews.ch

Dopo l'incubo di Baltimora Una chiatta si schianta contro un ponte in Oklahoma - Solo martedì scorso una nave mercantile si è schiantata contro il Francis ... fece precipitare dieci veicoli in acqua dopo che un rimorchiatore che spingeva due chiatte urtò un pilone della struttura ...bluewin.ch