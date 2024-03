Una battaglia che coinvolge tutti quanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 31 marzo 2024) Non è solo una donna a portare la croce. Dietro quel gesto bellissimo, alla Morte del Giusto, c’è la forza di centinaia di braccia. C’è la volontà di sorreggere il peso della sofferenza, di spronare le persone ad aprire il cervello e il cuore su una piaga che ogni giorno lacrima sangue. La violenza contro le donne riguardanoi, è unadi civiltà prim’ancora che di giustizia. Quella croce venerdì sera, sorretta simbolicamente da Veronica, l’abbiamo portata idealmente in molti. E tanti altri, col pensiero e la forza delle idee possono dare il loro contributo affinchè la lotta si trasformi in unaper la vittoria.