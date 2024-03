Un piano per la Canazza Settecentomila euro su scuole e inclusione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024) Vale più di 700milae ha come tre punti principali messi in primola custodia sociale, i servizi per l’integrazione sociale nel quartiere e attività di animazione: è il bando per la gestione dello Spazio Incontrodi via Colombes 69, un luogo che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, anche in virtù della consistenza economica del bando, dovrebbe sempre più proporsi come “stella polare“ per i servizi di aggregazione di uno dei quartieri cittadini più popolosi e, allo stesso tempo, meno serviti. Principale elemento di novità, rispetto all’ultimo gara esperita per la gestione della struttura nel 2018, è rappresentato dai servizi tecnico ausiliari relativi alle azioni di custodia sociale/community manager legate a “La scuola si fa città“, progetto che insiste sull’area che comprende anche il quartiere ...