Un nuovo Blade Runner

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 31 marzo 2024) Nel cupo scenario distopico dell’anno 2105, una qualsiasi mattina in una qualsiasi metropoli di uno stato indistinto, Henry, un giovane operatore sanitario, si muove tra le strade caotiche con la sua bombola di ozono dinamico, soccorrendo coloro che lottano per respirare in un’atmosfera avvelenata, dove il semplice atto di inspirare è diventato ormai un privilegio elitario. I confini tra gli stati si sono dissolti nel tempo, portando con sé anche le barriere linguistiche; da decenni la comunicazione tra le persone è diventata superflua. Le strade si estendono in ogni direzione possibile: sotto, sopra, di fianco e di lato; le auto si muovono incessantemente su di esse. Il cemento è stato rimpiazzato da plastiche innovative, più resistenti e imperiture. La luce solare è filtrata attraverso gli scarichi dei veicoli a kripton, evocando una sorda nostalgia per l’epoca del petrolio. La ...