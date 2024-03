Un gesto triste | non so come faccia a dormire sogni tranquilli | Ferragni di nuovo nella bufera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Francesca Cipriani all'attacco di Chiara. L'accusa e le parole dure della showgirl arrivano un uno dei momenti più duri per lache deve ancora fare i conti con lo scandalo pandoro e soprattutto con la separazione da Fedez. E così ecco le parole (durissime) di Francesca Cipriani: "Sono molto dispiaciuta per Fedez e Chiara perché comunque una separazione non è mai bella e loro hanno anche due bambini, quindi mi rattrista", ha sottolineato Francesca Cipriani a Tag24. Poi ha aggiunto: "Sono molto dispiaciuta anche per il fatto che laabbia fatto delle mosse sbagliate e spiacevoli. La beneficenza è una cosa importante e non si scherza su queste. Non si possono fare,dice lei, degli errori di comunicazione. Poi ha riparato, tra virgolette, donando i soldi che doveva dare però se non ci ...