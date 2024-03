Ultime Napoli | De Laurentiis rivoluziona staff e rosa | gli obiettivi di mercato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 31 marzo 2024)news, si delineano glidiper la prossima stagione: rivoluzione totale dellae dello, tutti i dettagli La pesante sconfitta contro l’Atalanta, nel match andato ieri in scena al Maradona, è un’altra pagina da strappare della pessima stagione post scudetto del. I campioni d’Italia in carica ora vedono la Champions League, obiettivo prefissato all’inizio del campionato, molto lontana: sono sei i punti di distacco dalla Roma quinta. L’ottava posizione in classifica è la dimostrazione lampante di un’annata a dir poco storta. Tre cambi di allenatore dopo l’addio di Spalletti. Il presidente De, come da lui stesso ammesso, ha evidentemente sbagliato qualcosa quest’estate. Ecco che quindi, con la ...