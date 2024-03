(Di domenica 31 marzo 2024) La gioia per la prima convocazione inè stata attutita dal piccolo problema muscolare al flessore che non gli ha permesso di esordire...

Federico Balzaretti , direttore dell’area tecnica dell’ Udinese , ha parlato del diritto di riscatto dal Pisa per Lucca Federico Balzaretti ha parlato in una lunga intervista concessa a Il Messaggero ... (calcionews24)

Udinese, il riscatto di Lucca e il piano per l'estate tra Nazionale e mercato - La gioia per la prima convocazione in Nazionale è stata attutita dal piccolo problema muscolare al flessore che non gli ha permesso di esordire con la maglia azzurra..calciomercato

Blog: La difficile stagione dell'Udinese - Blog Calciomercato.com: Il segnale di allarme in realtà era già suonato nella scorsa Primavera e questa stagione non ha fatto altro che confermare quella ...vivoperlei.calciomercato

Mercato Udinese / Lucca verrà riscattato Caccia al nuovo bomber - L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri, ma sempre con la testa al mercato. Ecco tutte le ultime su un riscatto ...mondoudinese