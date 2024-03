Ultimi aggiornamenti di oggi, venerdì 29 marzo, sula Guerra in Ucraina : bombe russe hanno colpito strutture energetiche in 6 regioni causando blackout di emergenza. La Polonia ha riferito di una ... (fanpage)

Ucraina, bombe russe sul Donetsk e su Kharkiv: 5 feriti - Bombardamenti russi hanno causato ieri sera quattro feriti nella regione Ucraina del Donetsk e un ferito nella città di Kharkiv. Lo rendono noto funzionari locali, citati dai media di Kiev. (ANSA) ...ansa

Isolato e senza armi, Zelensky in trincea - Il licenziamento dell’amico di sempre Sergei Shefir segna la fine di un’epoca. Al leader ucraino non mancano solo munizioni e uomini ma anche prospettive ...ilsecoloxix

Russia, ok alla produzione in massa delle terribili bombe Fab-3000. Tre tonnellate di esplosivo per scardinare le difese ucraine - Secondo un’indagine della Cnn di qualche giorno fa le Fab-1500 usate al fronte hanno spostato gli equilibri in prima linea. Il nuovo ordigno ha una potenza doppia ...quotidiano