Ucciso dall’orsa Il papà | sul web valanga d’odio

(Di domenica 31 marzo 2024) TRENTO A quasi un anno dalla scomparsa di Andrea Papi (foto), il runner 26enneJj4 nei boschi della Val di Sole, in Trentino, il padre Carlo torna a chiedere giustizia per il figlio, paragonando la sua vicenda a quella di Gesù Cristo. "La storia di Andrea è come quella di Gesù morto innocente e schernito", afferma in un’intervista rilasciata all’Ansa, precisando anche come l’anno trascorso dalla tragedia sia stato "una via crucis continua", intervallata da "cattiverie riportate sui social" e calunnie nei confronti del giovane. Andrea Papi è statoJj4 lo scorso 5 aprile in una zona forestale del Monte Peller, in val di Sole. Il giovane era uscito di casa per una corsa in montagna della durata programmata di due ore nel tardo pomeriggio, senza fare poi ritorno. Il corpo dilaniato dal ...