Tutti i sospetti su mio padre | come finisce il film?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 31 marzo 2024)su miocon la condanna di Martin per omicidio di primo grado, dopo che la polizia riapre il caso trasformandolo in un’indagine per omicidio, Alexis testimonia in tribunale contro ile Nancy Grace si presenta e chiede giustizia. Questo dopo che si scopre che Martin ha usato il passaporto della figlia per creare una falsa identità per Gypsy. La polizia arresta Gypsy e Martin per furto d’identità. Alexis chiama ile lo fa incriminare, ammettendo la violenza sessuale. Ha abbastanza prove per sostenere un caso, ma il denaro di Martin fa cadere le accuse. Nonostante ciò, riesce a ottenere dal tribunale la tutela ufficiale delle ragazze. The Good Father: The Martin MacNeill Story, titolo originale deli ...