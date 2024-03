Turchia vota | occhi puntati su Istanbul

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 31 marzo 2024) 8.57 Gli elettori turchi hanno iniziato are per eleggere i propri sindaci: uno scrutinio locale che avrà però valore di prova per l'amministrazione Erdogan,che intende riprendersi il "tesoro nazionale",dove si gioca la sfida più importante.Il sindaco uscente Imamoglu, che si candida per un secondo mandato,è infatti la più rilevante figura politica di opposizione a Erdogan. Sono 58 milioni i cittadini chiamati are per rinnovare i sindaci di oltre 4 mila città e decine di migliaia di consigli comunali e provinciali.