Turchia | spari e incidenti durante le elezioni vicino a Diyarbakir | un morto e 12 feriti Le immagini degli scontri

(Di domenica 31 marzo 2024) In, dove oggi si sta votando per leamministrative in tutto il Paese, si sono verificati alcuni, a causa dei quali almeno una persona è rimasta uccisa e altre 12 ferite non lontano dalla città a maggioranza curda di, nel sud-est. Lo annuncia il ministero alla Salute turco. “Dei tafferugli sono scoppiati fra due gruppi domenicail voto”, nei quali è stato fatto anche uso di armi da fuoco, “e ci sono stati une 12” in un paese a 30 chilometri dalla capitale dell’omonima provincia curda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

