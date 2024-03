Tulipland dai mille colori e profumi | Ventimila bulbi piantati a mano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024) C’è un campo, attorno alla cascina Scuola, sul fondo di via Parini, dove in questi giorni sono fioriti migliaia di tulipani, di diverso colore e forma, che si possono raccogliere.è nata dall’idea di un giovane agricoltore, Riccardo Mattina, uno dei titolari dell’azienda agricola della cascina Scuola, di proprietà della famiglia, che tradizionalmente coltiva mais e frumento. "Avendo del terreno disponibile, in accordo col contadino che ci segue, lo scorso settembre abbiamo deciso di coltivare anche i tulipani" racconta. Come prima cosa si è provveduto ad acquistare i, ben 150 mila, fatti arrivare direttamente dall’Olanda. "Quando mi sono arrivati, quasi alla fine di ottobre, non li hotutti con il classico sistema a filare, possibile con l’ausilio delle macchine. Ho voluto invece disegnare, proprio al ...