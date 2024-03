Trovate le ossa del piccolo Emile Soleil | il bimbo di 2 anni scomparso lo scorso luglio

(Di domenica 31 marzo 2024) Eralo, un bambino francese di duele cuisono state rinei pressi di Haut-Vernet, nell’Alta Provenza. Lo ha reso noto la procura di Aix-en-Provence dicendo che le analisi effettuate dagli esperti dell’Istituto di ricerca criminale della Gendarmeria nazionale hanno confermato che il cranio apparteneva al bambino. A fare la scoperta, come spiega l’emittente Bfmtv, è stato un camminatore. La famiglia diè stata informata. La gendarmeria ha spiegato che verranno eseguite ”perlustrazioni approfondite” nella zona ”isolata”.Leggi anche: Trovato corpo senza vita nel Tevere: si tratta di Gabriella Battistella, scomparsa giorni fa da Roma L’annuncio L’annuncio ufficiale è stato dato nella ...

