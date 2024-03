Trovate le ossa del piccolo Emile Soleil | il bimbo di 2 anni scomparso in Francia nel luglio 2023

(Di domenica 31 marzo 2024) Parigi, 31 marzo 2024 – L’epilogo pù drammatico. Un comunicato della procura mette fine al mistero delnel giorno di Pasqua. Duee mezzo,eralo scorso, a Vernet, nell’Alta Provenza. Ed è proprio qui, dove era stato visto l’ultima volta, che sono stati trovati i suoi resti. Ieri, 30 marzo, “la gendarmeria nazionale è stata informata del ritrovamento dinei pressi della frazione Vernet – si legge in una nota della procura di Aix-en-Provence – Gli investigatori hanno preso possesso delle, immediatamente trasportate all'IRCGN per effettuare analisi di identificazione genetica, che hanno permesso di concludere il 31 marzo che si trattava delledel bambino ...

