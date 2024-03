Troppi migranti | i friuliani stanno scappando | lo sfogo del sindaco di Monfalcone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) «Mio fijo xe l'unico in classe ... el se senti isolado ... ma questa non xe discriminazione al contrario?». Anche in dialetto ha certamente il dono della sintesi uno dei tanti genitori diche vista la quota di extracomunitari non di lingua italiana all'asilo o alle primarie (ex elementari)- spiega così perché ha deciso di ritirare il pargolo dall'istituto cittadino per inserirlo in un contesto in cui, almeno, si possa parlare italiano.si dimostra sempre più una sorta di “laboratorio” scolastico in cui si avventura il nostro Paese. A giudicare dai numeri diffusi dall'amministrazione guidata da 7 anni dalla battagliera sindaca Anna Maria Cisint (Lega), c'è poco da riequilibrare. «A», riepiloga a Libero il primo cittadino, «su 560 bambini delle scuole dell'infanzia ben 349 sono stranieri, il 63%, nelle ...