(Di domenica 31 marzo 2024) Ancora in corso, questa mattina, le operazioni di bonifica dell’incendio di un’abitazione in fase di, divampato la notte di Pasqua intorno a mezzanotte in via Roma a Breda di Piave (). Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre arrivate dae dal distaccamento volontario di Asolo con due autopompe tre autobotti e 15

Si disputa questo weekend l’undicesima giornata dell’ United Rugby Championship , che approfittando dello stop del Guinness Sei Nazioni manda in campo tutte le sue squadre. E per le italiane sarà un ... (oasport)

Treviso, a fuoco palazzina in ristrutturazione - Ancora in corso, questa mattina, le operazioni di bonifica dell’incendio di un’abitazione in fase di ristrutturazione, divampato la notte di Pasqua intorno a mezzanotte in via Roma a Breda di Piave (T ...adnkronos

Maltempo provoca voragine nel Varesotto, famiglia evacuata - GAVIRATE, 31 MAR - Notte di forte maltempo su tutta la provincia di Varese con i vigili del fuoco impegnati in decine di interventi. L'emergenza più grave è stata registrata in via Rovera a Gavirate ...tribunatreviso.gelocal

Finiscono nel canale con l'auto: lui muore, lei viene salvata da un soccorritore - La notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in località Ca’ Pasqua a Chioggia, Venezia, per un’auto finita nel canale. Una donna è… Leggi ...informazione