Trecento in corteo | è l’Uragano Street Parade

(Di domenica 31 marzo 2024) “Il ritmo lo cambiamo noi“. Lo striscione, in apertura del, non lasciava spazio ai dubbi. "Oggi attraversemo le strade di Monza per dire ad alto volume che il modello urbano della giunta Pilotto ci fa schifo. Non vogliamo vivere in una città pensata solo per i ricchi bianchi, invasa da cemento e telecamere e con l’aria più irrepirabile che mai".Iragazzi chiamati dal Centro Sociale Boccaccio a sfilare per la città hanno camminato ieri pomeriggio in unfestoso, “fumoso“ e rumoroso. “Uragano“ lo avevano ribattezzato e il riferimento era alla Giunta del sindaco Paolo Pilotto (centrosinistra), sotto la quale il Boccaccio, approfittando dei danni dovuti ai nubifragi, ha subìto tre sgomberi (molti di più di quelli registrati con il predecessore di centrodestra Dario ...