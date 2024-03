Si chiamava Regina Pietra la bimba di 7 anni e mezzo morta ad Ardea nell'incidente tra tre auto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi su via Pontina vecchia, all'altezza dell'incrocio con via della ... (iltempo)

In una tragica alba in Sardegna, si consuma una nuova tragedia sulle strade dell’isola. Un 38enne ha perso la vita in circostanze drammatiche, rimanendo carbonizzato nell’abitacolo della sua auto ... (thesocialpost)

Ancora sangue sulle strade. Si chiamava Alice Culcasi e aveva solo 23 anni . La giovane è morta nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale in via Virgilio, nel cuore di Trapani. Per ... (today)

Tragico schianto nella notte di Pasqua a L'Aquila, morta una 20enne. Era in auto con il fidanzato - Tragedia nella notte di Pasqua, sul territorio comunale di San Benedetto dei Marsi, piccolo centro della Marsica, dove ha perso la vita una giovane di 20 anni ...gazzettadelsud

Roma, 2 indagati per la morte di Regina: un meccanico che provava l'auto di un cliente e una donna che non ha rispettato lo stop - I due sono stati medicati in ospedale dopo lo schianto di giovedì pomeriggio in via Pontina Vecchia. Sono negativi ai test, anche si attende l'esito degli accertamenti tossicologici ...roma.corriere