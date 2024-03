Tragedia pasquale | muore centauro in un incidente stradale a Tegoleto

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 31 marzo 2024) La Pasqua è stata segnata da una. Nel primissimo pomeriggio di oggi, Alessio Bencivenga, un uomo di 47 anni, ha perso la vita in unavvenuto a, lungo via delle Casce nel comune di Civitella in Val di Chiana. Secondo quanto riportato dalle prime informazioni, Bencivenga stava procedendo lungo un tratto rettilineo della strada a bordo di una Ducati quando ha perso il controllo del veicolo. L’non ha coinvolto altri mezzi. La caduta, avvenuta in zona 4 vie, si è conclusa tragicamente quando il, residente a San Luciano vicino ad Alberoro (Monte San Savino), è finito contro un palo della luce. Le lesioni riportate sono state così gravi da causare il decesso immediato. Sul luogo dell’sono intervenuti i ...