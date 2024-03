Tragedia familiare a Corridonia | anziano tenta il suicidio dopo aver ucciso la moglie malata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 31 marzo 2024) Macerata, 31 marzo 2024 – Questa mattina, la quiete di, piccolo centro nella provincia di Macerata, è stata infranta da unache ha lasciato la comunità in stato di shock. Un uomo di 86 anni, in un gesto di estrema disperazione, ha posto fine alla vita della, anch’ella di 86 anni e da tempo afflitta da gravi malattie, utilizzando il suo fucile da caccia. Subito, hato ilsparandosi. Condizioni critiche e intervento immediato Le condizioni dell’uomo sono attualmente gravissime; è ricoverato all’ospedale di Ancona, dove i medici stanno lottando per salvargli la vita. La, purtroppo, non ha avuto scampo e la sua vita si è conclusa all’interno della loro abitazione in contrada Macina, dove la ...