Tragedia di Pasqua | Gioia muore nel terribile schianto

(Di domenica 31 marzo 2024) Un gravissimo incidente mortale ha sconvolto questa mattina la comunità di San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. La giovaneMuliere, di soli 20 anni, ha perso tragicamente la vita, mentre il fidanzato è rimasto ferito., nota per la sua grande passione per lo sci, era una studentessa dell’istituto tecnico commerciale “G. Galilei” di Avezzano, dove risiedeva con la sua famiglia, molto conosciuta e stimata nella cittadina abruzzese. L’incidente è avvenuto all’alba, e dalle prime informazioni raccolte, l’auto su cui viaggiavano i due giovani sembra sia stata l’unica coinvolta nella. Le forze dell’ordine, rapidamente giunte sul posto, stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, in particolare su come il veicolo abbia potuto schiantarsi contro un muro. Sul luogo ...

CORRIDONI - Tragedia nel giorno di Pasqua : un uomo ha ucciso la moglie con un colpo di fucile , poi ha tenta to di suicidarsi ma non c'è riuscito. E' stato trasportato in ospedale a... (corriereadriatico)

Corridonia - «Siamo sconvolti , si amavano tantissimo. Lui non sopportava di vederla soffrire» . I vicini sono sotto choc dopo la Tragedia che si è consumata questa mattina in via... (corriereadriatico)

Vieste, 63enne morto mentre fa kitesurf. «È rimasto strangolato dal cavo, il mare era agitato» - Tragedia a Vieste, in provincia di Foggia: Franco Carlucci, un uomo di 63 anni, è morto la mattina di Pasqua mentre faceva kitesurf nello specchio d'acqua antistante un ...ilmessaggero

Tragedia in mare a Vieste, 63enne muore mentre fa kitesurf - Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il mare questa mattina sul Gargano era molto agitato. Sono in corso ...gazzettadiparma

Tragedia di Pasqua a Ischia, 50enne muore in strada - Un 50 enne ha perso la vita a Santa Maria al Monte a Forio d'Ischia. In strada è accorso il 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Indagini sui ...napolitoday