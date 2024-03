Tragedia al mare in Puglia | 63enne muore mentre faceva kitesurf

Ennesima tragedia del mare , morti in 60 di sete e fame dopo giorni alla deriva. Si sono salvati in 25 Un’altra tragedia nel Mediterraneo: un migrante è morto nella notte all’ospedale San Giovanni di ... (361magazine)

Tragedia per Raiz, muore la moglie Daniela: il lutto degli Almamegretta - "Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai". Con questo messaggio su Instagram gli Almamegretta danno l'addio a Daniela Shualy… Leggi ...informazione

Vieste, 63enne morto mentre fa kitesurf. «È rimasto strangolato dal cavo, il mare era agitato» - Tragedia a Vieste, in provincia di Foggia: Franco Carlucci, un uomo di 63 anni, è morto la mattina di Pasqua mentre faceva kitesurf nello specchio d'acqua antistante un ...ilmessaggero

Tragedia in mare a Vieste, un 63enne muore mentre fa kitesurf - In un villaggio turistico a Vieste è morto, mentre faceva kitesurf, un 63enne di Foggia. Franco Carlucci era sul Gargano con amici per praticare lo sport in acqua quando sarebbe caduto in mare, rimane ...msn