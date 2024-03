Traffico Roma del 31-03-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 31 marzo 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio pochi gli spostamenti in queste ore sulla capitale brevi code sulla diramazionenord all’altezza di Settebagni in direzione del raccordo anulare su via Sestio menas a Centocelle e chiusura per un avvallamento tra via Marco Papio e via Appio Labeone divieto di transito per lavori su via Tito Ombrone zona Ardeatina a seguito di un incidente che ha recato danni ad un edificio tra via Andrea Pitti via Carlo Conti Rossini verso la Cristoforo Colombo e pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali oggi e domani deviazioni per i bus locali per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità