Traffico Roma del 31-03-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 31 marzo 2024) Luce VerdeBen ritrovati all’ascolto pochi gli spostamenti in queste ore sulla capitale oggi domenica di Pasqua e domani lunedì di Pasquetta dalle 9 alle 22 stop ai mezzi pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate per favorire gli ultimi rientri di nuovo Fermi i mezzi pesanti e anche martedì 2 dalle 9 alle 14 ricordiamo via Sestio menas a Centocelle chiusa per un avvallamento tra via Marco Papi e via Attilio Labeone divieto di transito per lavori su via Tito Omboni zona Ardeatina a seguito di un incidente che è recato da anni ha un edificio tra via Andrea Pitti e via Carlo Conti Rossini in direzione della Cristoforo Colombo e poi pedonalizzata via dei Fori Imperiali oggi domenica 31 e domani lunedì di Pasquetta per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto Grazie per ...