Traffico Roma del 31-03-2024 ore 16 | 30

(Di domenica 31 marzo 2024) Luce Verderitrovati all’ascolto in studio Maria Barbara Taormina ancora code sulla Cassia bis per un incidente precedente tra via della Giustiniana il castel di Cecere in uscita dalla capitale previsto per il 2 di aprile il termine dei lavori di manutenzione sulla via del mare e Sulla via Ostiense Tra via di Tor boacciana viale del Cardinal Ginnasi questo nella fascia oraria 930 17 ricordiamo via Sestio menas Centocelle chiusa per un avvallamento tra via Marco Papio e via Attilio Labeone penalizzazione infine di via dei Fori Imperiali la strada è chiusa anche per i bus locali oggi domenica 31 e domani lunedì di Pasquetta per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sitopunto croce verde.it bene tutto un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...