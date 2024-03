Traffico Roma del 31-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 31 marzo 2024) Luce VerdeBuon pomeriggio terminate le code sulla Cassia bis a seguito di un incidente in uscita della capitale per agevolare gli spostamenti questo weekend di Pasqua fermo per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sulla rete stradale del paese oggi e domani lunedì di Pasquetta dalle navi alle 22 per favorire i rientri stop anche martedì 2 aprile dalle 9 alle 14 previsto per il 2 di aprile il termine dei lavori di manutenzione sulla via del mare e Sulla via Ostiense Tra via di Tor boacciana è viale Cardinal Ginnasi pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali la strada è chiusa anche per i bus locali oggi domenica 31 e domani lunedì di Pasquetta per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della AC e della polizia locale di...