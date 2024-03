Traffico Roma del 31-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 31 marzo 2024) Luce VerdeBuongiorno Bentrovati dalla redazione restano le code sulla Cassia bis per un incidente tra via della Giustiniana e Castel dei ceveri in uscita dacode persul tratto Urbano della 24-l’aquila tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro per agevolare gli spostamenti di questo weekend di Pasqua fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sulla rete stradale del paese oggi e domani lunedì di Pasquetta dalle 9 alle 22:00 per favorire rientri stampa anche martedì 2 aprile dalle 9 alle 14 previsto per il 2 di aprile il termine dei lavori di manutenzione sulla via del mare e Sulla via Ostiense Tra via di Torba hachana e viale Cardinal Ginnasi nella fascia oraria 930 17 e riparte Domani primo Aprile il Civitanova Express treno veloce regionale che collega il porto di ...