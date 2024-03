Traffico Roma del 31-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 31 marzo 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione e sulla tangenziale est un incidente all’altezza di via Nomentana sta causando code a partire dalla stazione Tiburtina in direzione dello Stadio Olimpico brevi Fidei perintenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la via Laurentina è la via Pontina chiusura ale divieti di sosta in zona Vaticano per la celebrazione eucaristica delle ore 10 e la successiva benedizione Urbi et Orbi delle ore 12 precedute da papa Francesco nella Basilica di San Pietro inevitabili ripercussioni alnelle vie limitrofe infine una notizia di trasporto pubblico riparte Domani primo Aprile il Civitavecchia Express il treno veloce regionale che collega il porto di Civitavecchia al centro die rimarrà attivo Fino al prossimo 26 ...