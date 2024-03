Traffico Roma del 31-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 31 marzo 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione chiusure ale divieti di sosta in zona Vaticano per la celebrazione eucaristica e la successiva benedizione Urbi et Orbi celebrate da papa Francesco nella Basilica di San Pietro inevitabili ripercussioni alnelle vie limitrofe ancora chiusa via Sestio menas per una voragine tra via Marco Papio e via atio Labeone una notizia di trasporto pubblico riparte Domani primo Aprile il Civitavecchia Express il treno veloce regionale che collega il porto di Civitavecchia al centro die rimarrà attivo Fino al prossimo 26 novembre per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In ...