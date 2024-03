Traffico Roma del 31-03-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 31 marzo 2024) Luce VerdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione divieti di sosta e chiusure alin zona Vaticano per la celebrazione eucaristica e la benedizione Urbi et Orbi celebrate da papa Francesco nella Basilica di San Pietro inevitabili ripercussioni alancora chiusa via Sestio menas per una voragine tra via Marco Papio e via attio Labeone proseguendo i lavori in via Ennio Quirino Visconti che rimane chiusa altra via Cicerone e via Tacito per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità