Traffico Roma del 31-03-2024 ore 08 | 30

(Di domenica 31 marzo 2024) Luce VerdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione oggi domenica di Pasqua Papa Francesco offrirà la celebrazione eucaristica e a seguire impartirà la benedizione Urbi et Orbi Dalla loggia da centrale della Basilica di San Pietro sono attivi pertanto divieti di sosta e chiusure sulle strade a ridosso del Vaticano con inevitabili ripercussioni alchiusa via dei Fori Imperiali che diventa isola pedonale con divieto anche per il bus locali fino a domani lunedì di Pasquetta compreso deviazioni anche per il trasporto notturno sia oggi domenica di Pasqua che domani lunedì di Pasquetta in zona Porta Portese deviazione festiva per i percorsi delle linee bus 170 719 e 781 per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della ...