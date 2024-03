Torino | fuga di gas in chiesa durante messa | 50 in ospedale

(Di domenica 31 marzo 2024) Cinquanta persone sono finite inper una intossicazione da monossido di carbonio che si è verificata nella tarda serata di ieri a Pont Canavese () nellaparrocchiale di San Costanzola funzione religiosa della Veglia Pasquale. A quanto riferisce l'Azienda Sanitaria Zero sono state valutate complessivamente, dal personale sanitario intervenuto sul posto, una cinquantina di persone. Di questi, 19 adulti e 6 minori sono stati ospedalizzati. Nel dettaglio, 8 adulti e 3 minori sono stati portati all’di Ivrea; 5 adulti e 3 minori all’di Cirié; 4 adulti all’di Chivasso e 2 all’di Cuorgnè. Nessuna è in gravi condizioni. L'allarme è scattato intorno alle 22,30. Secondo gli accertamenti dei vigili ...

