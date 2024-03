Thuram | digiuno di gol è durato abbastanza! Empoli nel mirino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024)vuole mettersi alle spalle il primo periodo di flessione con l’Inter: serve tornare al gol, la sfida con l’può essere il giusto punto di partenza RIPARTENZA – Marcusha vissuto un mese complicato. A sorprendere è il dato sui gol: la rete per il francese manca dal 16 febbraio contro la Salernitana. Dopo l’infortunio patito contro l’Atletico Madrid che ha soltanto acuito un ovvio calo fisiologico di prestazioni e di efficacia in zona gol. Le sue medie, fra gol ed assist, nel 2024 si sono abbassate ma ciò non toglie nulla alla stagione straordinaria disputata dal francese, arrivato fra mille interrogativi e dimostratosi invece uno dei tasselli fondamentali dell’Inter di Inzaghi. Adesso però bisogna tornare sui binari giusti: Inter-è l’occasione giusta per tornare ad aggiornare i tabellini. RETE ...