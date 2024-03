THE ITALIAN WONDER! Sinner travolge Dimitrov e trionfa a Miami! Sorpassato Alcaraz | n 2 del mondo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Un’altra pagina di storia è stata scritta. Jannikè il campione del Masters 1000 die con questo successo è diventato il nuovo numero due al, primoo di sempre a raggiungere questo traguardo. Nell’ultimo atto sul cemento della Florida l’altoatesino ha dominato anche il bulgaro Grigorin due set con il punteggio di 6-3 6-1 dopo un’ora e dodici minuti di gioco. Si tratta del secondo 1000 della carriera per il nativo di San Candido dopo quello vinto nella passata stagione a Toronto, mentre diventano tredici i titoli conquistati a livello ATP. Finora è stato un 2024 da antologia con il trionfo agli Australian Open, poi la vittoria nell’ATP 500 di Rotterdam ed ora anche il successo in quel diè stato il dominatore assoluto in ...