(Di domenica 31 marzo 2024) Dan, protagonista di Godzilla e Kong - Il nuovo impero, ha recentemente rilasciato alcune interessanti dichiarazioni su The2. Arriverà mai l'attesodi Thedel 2014? Ironia della sorte, la colonna sonora di The2 è stata resa disponibile, ma non c'è mai stato un annuncio ufficiale sulla possibilità di unlegittimo. Dan, che nel film interpretava David Collins, ha ammesso di non sapere se undi Theverrà mai realizzato, dichiarando: "Ma non lo so è la vera risposta. È una domanda che riguarda più il regista Adam Wingard e Simon Barrett che me stesso. Farei sempre i salti mortali per lavorare con uno di loro. Ci sono tanti altri progetti …

HBO ha confermato che Catherine O'Hara sarà coinvolta come guest star nelle riprese della stagione 2 di The Last Of Us. Catherine O'Hara reciterà, con una parte da guest star , nella stagione 2 della ... (movieplayer)

The Guest 2 si farà Dan Stevens fornisce aggiornamenti sul sequel - Dan Stevens, protagonista di Godzilla e Kong - Il nuovo impero, ha recentemente rilasciato alcune interessanti dichiarazioni su The Guest 2.movieplayer

Elle Macpherson compie 60 anni. 'The Body' in 10 scatti - Non solo supermodella, Elle Macpherson è stata anche attrice in film come "Batman & Robin" ed è comparsa come Guest star in "Friends". In Italia ha recitato regista Carlo Vanzina in "South Kensington" ...rainews

Pasquetta al Dum Dum Republic: Roy Paci special Guest - L’onda d’urto si sprigiona in tutta la sua potenza. La vibrazione del dancefloor inizia ad espandersi. Ladies and gentlemen, welcome to the big show! Il Dum Dum Republic spalanca le sue porte per il ...salernotoday