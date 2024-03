The Boys 4 | Nuovi Poster per la Stagione 4 Svelano un Ritorno Inatteso

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 31 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie La serie di successo di Prime Video, The, sta facendo salire l’hype per la sua quartacon una serie dirivelatori. Gli account social dello show hanno svelato queste nuove illustrazioni in vista della partecipazione dell’evento CCXP Mexico, promettendo unsorprendente per uno dei personaggi preferiti dai fan. The4 Black Noir Fa il Suo? Ipotesi e Speculazioni suiSviluppi della Serie Idella quartamettono in risalto i membri principali del cast, inclusi Butcher, Homelander e Hughie, oltre agli altri membri del gruppo di The. Tuttavia, la ...