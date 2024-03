(Di domenica 31 marzo 2024) Il co-CEO dei DC Studios,, ha smentito una recente voce diper The2 di Matt Reeves, chiarendo che lui e Peter Safran saranno coinvolti nel progetto Elseworlds. The2 è stato recentemente posticipato di un intero anno, sollevando ulteriori domande su come il film Elseworlds si inserirà nei piani più ampi dei DC Studios per il DCU. Sebbeneabbia dichiarato che i progetti fuori continuity continueranno a essere realizzati, è comunque strano pensare che il sequel di Thesia destinato a competere con The Brave and the Bold, un progetto guidato dae Robin con un Cavaliere Oscuro completamente diverso. Tuttavia, ci aspettiamo che Matt Reeves realizzi il suo sequel e di recente si è ...

Le riprese di The Batman 2 dovrebbero iniziare la prossima primavera: ad aprile 2025, Robert Pattinson e Matt Reeves torneranno a Gotham City per il sequel di The Batman , secondo quanto riferito da ... (cinemaserietv)

Com’era prevedibile l’uscita di The Batman 2 sarà rinviata di un anno, per le riprese si dovrà attendere aprile 2025 A metà marzo abbiamo avuto la conferma definitiva che, com’era prevedibile, ... (tuttotek)

Colin Farrell , star di The Penguin , ha rivelato quali sono i cattivi del franchise di Batman che più gli stanno a cuore e ha nominato il suo Cavaliere Oscuro preferito. Quando si è diffusa la notizia ... (movieplayer)

The Batman 2: James Gunn smentisce il casting di Due Facce - Il co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha smentito una recente voce di casting per The Batman 2 di Matt Reeves, chiarendo che lui e Peter Safran saranno coinvolti nel progetto Elseworlds.movieplayer

The Batman 2, James Gunn sulle ultime voci di cast e il ruolo dei DC Studios nella saga - Il co-presidente dei DC Studios James Gunn ha chiarito il ruolo della casa di produzione nell'atteso sequel di Matt Reeves.cinema.everyeye

The Penguin: Per Colin Farrell la serie spin-off di The Batman sarà "incredibilmente violenta e davvero oscura" - La serie incentrata sul famoso cattivo di Gotham City arriverà negli Stati Uniti, su Max, il prossimo autunno. Ecco qualche anticipazione direttamente dal suo protagonista.comingsoon