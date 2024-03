Terremoto Italia | nuova scossa | ancora paura

(Di domenica 31 marzo 2024)dicon epicentro a sei chilometri da Felino alle 22.20 del 30 marzo. Secondo quanto registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia laè stata di magnitudo 2.6. Poche ore prima, tra le 8 e le 8.21 si erano verificate altre due scosse, sempre di lieve entità nei pressi di Felino. Dopo settimane di pausa la terra torna a tremare nel Parmense, questa volta in un’area localizzata tra Felino e Sala Baganza. L'articolo proviene da The Social Post.

Alle ore 08:12 Italia ne di oggi, un Terremoto di magnitudo Mw 5.8 è stato localizzato dalla Sala Operativa dell'Ingv di Roma al largo della Costa Occidentale del Peloponneso , in Grecia. La ... (iltempo)

Terremoto oggi | 30 marzo 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi , ... (tpi)

Terremoto oggi | 31 marzo 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi , ... (tpi)

I terremoti in Grecia spaventano. Il commento del presidente Ingv - I terremoti in Grecia spaventano. Il commento del presidente Ingv "Un Terremoto di questo tipo può generare uno scuotimento in altre zone, diventando un ...ilsipontino

Superbonus, sindaco di Arquata: “Bene la retromarcia del governo. Ricostruzione a rischio” - Eppure, nonostante lo stupore di molti colleghi dell’esecutivo (soprattutto di quelli appartenenti a Forza Italia, che anche in queste ore ... abbiano più bisogno di aiuto per ripartire dopo il ...quifinanza

Tredozio ostaggio delle frane dopo l’alluvione e il Terremoto: “Ancora 159 persone fuori casa” - Tredozio, collina romagnola, ha vissuto un 2023 da dimenticare: a maggio le alluvioni, a settembre un Terremoto di magnitudo 4.9 in un ... Fantini che ha uno fra i dodici giardini più belli d’Italia.bologna.repubblica