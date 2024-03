Terremoto in Perù | scandalo Rolex | Boluarte risponde alle accuse

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,9 è stata Avvertita in provincia di Spoleto , in provincia di Perugia , alle 12.59 di oggi, venerdì 9 febbraio 2024. L’ epicentro è a Langhirano. Lo riferisce ... (tpi)

Collezionismo e Formula 1: in asta orologi dalla collezione di Michael Schumacher: ... in Perù, ha finanziato il Palazzo dei Poveri, un centro per aiutare i bambini di strada senza casa. Schumacher ha anche donato 10 milioni di dollari per gli aiuti dopo il terremoto nell'Oceano ...

Sport e solidarietà: torna la ErreRun, in ricordo di Renato Ambrosini: Il ricavato dello scorso anno, 7 mila euro, erano stati dati in beneficenza per sostenere un progetto contro il disagio giovanile in Perù e per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia ...